副總統賴清德今（5日）上午前往新北市貢寮區漁會參加「貢寮區漁民福利與漁業發展」座談會，他強調，關於4項公投案，一定要支持「4個不同意」，若公投案都有守住，會親自帶著台南貢丸感謝鄉親，「吃貢丸，守貢寮！」

賴清德指出，1980年貢寮鄉親勇敢反對興建核四，歷經1999年動工興建，到2014年馬英九下令核四封存，如今有人提案要重啟核四，就是對不起貢寮鄉親，對不起新北市民，重新啟用有安全顧慮，會對台灣帶來危險，絕對不能同意。

賴清德指出，沒有核四廠，桃園大潭的天然氣第三接收站更顯重要，民進黨重視經濟發展但不影響藻礁，所以三接站的面積不僅大幅縮減、而且移至外海，還成立志工隊，經濟部也與學者合作，確保維護海洋生態安全。

賴清德強調，4公投案案有守住，他會親自帶著台南貢丸，請大家喝貢丸湯感謝鄉親，「吃貢丸，守貢寮」。提核四公投對不起新北人、貢寮人，呼籲貢寮人團結起來，一定要守住，再戰一次，不能讓核四案通過。