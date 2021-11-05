TVBS《地球黃金線 網路版》邀女星何美及舒子晨體驗上班族的辛苦，在尖峰時刻以共騎一輛機車方式實測，從內湖到東區需花費多久時間，一探塞車的恐怖景象。出發前信心滿滿的2位女星，結果一路上深陷通勤的擁擠車潮，兩光的何美甚至不熟悉地圖及路況，最後竟花多1倍時間抵達，讓工作人員非常頭痛，還半開玩笑拜託她：「不要再騎車了！」
說到騎車經驗，有著10年豐富經驗的「老司機」舒子晨有深刻體會。在三重長大的她開玩笑稱在三重騎太慢會被叭，她都不敢「時速低於70（公里）」，自曝以前車騎太慢的下場，就是被後方來車凶狠按喇叭，讓她心有餘悸。
實測一開始，舒子晨便展現高超的騎車技巧，在滿滿車潮中穿梭自如，流暢完美地閃避後照鏡、平穩控制方向把手及運用雙腳維持平衡等動作，順利離開內湖塞車地獄，讓何美不禁佩服直呼：「好屌！」
換由何美接手後，自稱「花蓮小飆仔」的她因很少在台北騎車，不熟路況，竟接二連三錯過摩托車迴轉道，讓坐在後座的舒子晨，以及跟車的工作人員都為她捏把冷汗，這此任務挑戰也因何美看不懂地圖的路痴行徑，成為一大阻礙。
本集《地球黃金線 網路版》節目單元將在今（5日）中午12點30分於「黃金試車組」YouTube頻道、晚9點於「地球黃金線」YouTube頻道、Facebook播出。
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