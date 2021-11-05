亞泥(1102)協助處理再利用大台北超過八成的淨水汙泥，推動循環經濟，獲環保署頒發二星最高榮譽肯定；亞泥副總經理兼總廠長張志鵬5日表示，水泥業因為製程特性，旋窯燒成溫度極高，超過1400度，不但能有效去化廢棄物，還能做為替代原料和替代燃料使用，大幅降低天然資源耗用，絕對是循環經濟的重要推手。

2020年，台北市自來水廠所有的淨水汙泥，全都交由亞泥花蓮廠處理再利用，如果加上新北市的話，總計大台北地區83%的淨水汙泥，是由亞泥花蓮廠協助處理。

張志鵬表示，亞泥花蓮廠推動循環經濟多年，長期協助多個政府機構、國營單位以及民間企業將廢棄物資源化，去年一年的處理總量，就將近24萬噸，其中最大宗，是把鋼鐵業所產生的爐碴，轉化為可以替代石灰石的原料；也把具有生質能的廢木材、漿紙汙泥等，轉化為可以替代煤炭的燃料。

亞泥指出，使用多少替代原料和替代燃料，就等於可以減少多少天然資源使用。根據估算，亞泥在執行資源循環措施後，有效降低溫室氣體排放，總減碳量超過5.2萬噸，相當於133座大安森林公園一整年的碳吸附量。