近來不少醫療院所面臨殘劑無人要打，甚至出現小診所忙著打電話叫人來打疫苗的情況，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，開放醫療院所即使未達開瓶量也可以施打；如有殘劑，可自行安排民眾施打第1劑及第2劑。

陳時中說明，由於新冠疫苗整體開放差不多了，以前對於疫苗剩餘量相當嚴格，甚至有時候有預約到了，但還沒湊足開瓶劑數，可能先暫停施打；但現在全部開放，只要有預約到了，即使剩下的新開瓶只到了一個人，也都可以開來立刻施打使用。

另外，對於當天有預約但沒有來的剩餘量，也開放醫院診所使用；請醫院診所先把備選名單整理起來，及時通知，把疫苗做最有效、最大化的運用。

至於使用對象為何？陳時中說明，目前第1劑都已經開了，AZ滿18歲以上，莫德納滿18歲以上、BNT滿12歲以上、高端滿20歲以上，都可以施打第1劑，而第2劑則需視現行疫苗接種間隔政策。