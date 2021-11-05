一名男網友透露，應該沒有人可以比他的家庭還更複雜，爸爸有過三段婚姻，媽媽則有過兩段婚姻，他共有12名同父異母或同母異父的哥哥和姐姐。而他認為生在這樣的家庭，比別人更幸福的就是「我小時候母奶喝過很多口味，除了我媽，還有3個姐姐的母奶。」貼文曝光以後，讓不少網友看傻直呼，這也太猛了。

一名男網友日前在Dcard上發文表示，他的家庭組成非常複雜，爸媽是打四色牌的牌友，他出生的時候，爸爸就已經52歲，媽媽則是45歲，兩人都是再婚，生他前早就已經抱孫了。

男網友指出，爸爸身高185公分，年輕的時候可能是個帥哥，曾被招贅過2次，第一次是在21歲的時候，與第一任老婆生了2個兒子與1個女兒，小孩都從母姓；後來爸爸又被另一個女生招贅，30歲的時候二婚，與第二任老婆生了2個兒子和2個女兒，一樣都是從母姓，這次沒有離婚，但二媽最後罹患癌症過世，遺產分給孩子與原PO的爸爸。

男網友的家庭超複雜，因為爸爸與媽媽都曾結過婚，因此光是同父異母或同母異父的哥哥和姐姐，就有12人。（圖／翻攝自dcard）

男網友透露，由於爸爸很早就結婚生子，因此前兩段婚姻生的七個孩子，都與原PO的年紀落差很大，「大哥大我30歲、大姐大我28歲、二哥大我24歲、三哥大我21歲、二姐大我19歲、四哥大我18歲、三姐大我16歲。」

男網友接著說，他的媽媽的婚姻歷史也很精彩，她跟前夫生了5個小孩，「大姐大我26歲，二姐大我25歲，三姐大我24歲，四姐大我22歲，大哥大我20歲」。媽媽同樣沒有離婚，但因為當初結婚就是老夫少妻的組合，兩人相差了20歲，最後前夫過世，留下遺產給老婆與小孩。

男網友表示，他同父異母加上同母異父的哥哥姐姐共有12個，分別是5個哥哥和7個姐姐。如果硬要說他比別人幸福的地方，那就是他小時後喝過很多口味的母奶，除了親媽餵的母奶之外，也曾喝過3個姐姐的母奶。「學生時代，被姐姐教過書不算離譜，唸碩班的時候，校長是我姐夫，這才離譜。」

男網友也說，他在25歲的時候結婚，26歲生了第一胎。他的婚宴同樣很精彩，通常是兄弟姐妹會坐一桌，但他的卻足足坐了六桌，包括他們的配偶與子女，不多不少剛好60個人。由於他家人口組成超複雜，老婆也曾好奇問過他「叫你叔叔跟舅舅的有30幾個，你不會記錯嗎？」他聽了就回說「很好記啊，我都用幾之幾來記，但叫我叔公跟舅公的，我就記不了了。」

貼文引發網友熱議，「超乎想像！能不能來個關係圖，真猛」、「幾之幾好好笑」、「過年紅包好可怕」、「你家畫家族樹要畫三代」、「重點應該是這樣兄弟姐妹也能感情好，實在厲害」、「光看這關係就頭好痛，原PO家族人數都能蓋一村了，真好奇爸爸的盛世美顏」、「很強的是，複雜成這樣還都可以好好相處，如果某部份的人比較難搞，整個直接變成宮廷劇」。