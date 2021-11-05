OEM需求回溫，威剛(3260)10月合併營收月增3.71%達33.22億元，且年增14.94%；今年1-10月合併營收327.28億元，年增25.12%，並已超越去年全年營收。威剛看旺明年DRAM市場，預期DRAM現貨價在第四季已近低點。

威剛表示，10月包括DRAM模組、SSD、記憶卡與隨身碟等記憶體產品營收均較上個月成長，平均也較去年同期增加逾2成。受惠各項產品同步帶動，今年前10月營收表現優於去年同期，年增率約達25%。在記憶體應用持續擴大，且各類產品單機搭載記憶體容量倍增成長下，預期今年全年營收可望改寫近10年新高。

威剛表示，雖然半導體零組件缺料干擾供應鏈秩序，但上游庫存與終端需求仍相當健康，伴隨新一代處理器正式上市，以及商用電腦需求回籠，加上電競與挖礦風潮持續席捲全球，5G應用、資料中心擴建、AIOT、車電及Win 11對電腦運算效能需求提升，都需增加單機的DRAM容量因應，因此明年DRAM需求仍相當好，沒有供過於求的問題。同時，公司也預期DRAM現貨價在第四季已近低點，合約價只剩小幅的跌價空間，DRAM產業將靜待明年上半年需求再度大幅增加。

威剛也看好明年SSD市場，不論是高容量趨勢、PCIe介面滲透率提升都將持續帶領NAND Flash產業成長，個人電腦、資料中心及遊戲機等應用都還有大幅強勁的需求增加，整體產業將保持向上趨勢。

分析威剛10月產品結構，DRAM產品占整體營收貢獻達46.53%，SSD為34.5%，記憶卡、隨身碟及其他產品營收占比為18.97%。累積今年1-10月各產品營收貢獻，DRAM占比44.08%，SSD比重36.91%，記憶卡、隨身碟及其他產品為19.01%。