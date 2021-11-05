陸新冠疫苗接種突破23億劑次 施打總人數占總人口78％ 15:112021/11/05 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 截至2021年11月4日，大陸31個省（自治區、直轄市）累計接種新冠病毒疫苗23億267.9萬劑次。示意圖／中新社。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國國家衛健委今公布，截至2021年11月4日，大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告接種新冠病毒疫苗23億267.9萬劑次。 9月間，當中國大陸累計接種21億7404.3萬劑次時，疫苗接種總人數已達11億84.2萬人，其中已完整接種10億2220.7萬人，接種總人數占總人口78％。 聯想Q3淨利突破5億美元 博世2022年擴建晶圓廠 再投資逾4億歐元 #新冠肺炎 #大陸 #接種 #疫苗 #23億 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日本「病毒自我毀滅說」待驗證 冬季恐爆第6波疫情 04:332021/11/05 健康 泰鼎10月營收破紀錄 04:102021/11/05 證券．權證 《國際社會》冬季來臨 歐洲新冠病毒陰霾再起 10:342021/11/05 財經 莫德納調降今年銷售預期 股價重挫 14:392021/11/05 財經 爭取疫苗代工 國衛院攜手北極星建立mNRA技術平台 13:292021/11/05 生活 物料飆漲 嘉市建3停車場流標8次 04:102021/11/05 地方新聞 莫德納脫口1句警告 股價慘殺成血海 12:362021/11/05 財經 林靜儀疫苗救濟請假王 藍委轟尸位素餐 04:102021/11/05 政治要聞 東港安泰醫院誤打88人疫苗 屏東衛生局：3點未落實 裁罰15萬 13:012021/11/05 生活 屏東誤打疫苗 安泰發慰問金5000 04:102021/11/05 地方新聞 缺疫苗把關 10＋4有破口 04:102021/11/05 時論廣場 兩岸熱門新聞 點名蘇、游、吳 國台辦：依法對清單內「台獨頑固分子」懲戒 - 政經 外國衛星拍攝到神秘無尾翼飛機 外媒：很可能是中國6代戰機 - 兩岸 傳中共六中全會確立三段論 習近平成開創新時代的第三位黨魁 - 兩岸 路透：馬雲2017年高調會晤川普惹惱中國當局 - 兩岸 史話》「殺胡璉以謝天下！」──神鬼之間的胡璉將軍之2（劉錫輝） - 兩岸史話 - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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