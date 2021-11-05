中國國家衛健委今公布，截至2021年11月4日，大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告接種新冠病毒疫苗23億267.9萬劑次。

9月間，當中國大陸累計接種21億7404.3萬劑次時，疫苗接種總人數已達11億84.2萬人，其中已完整接種10億2220.7萬人，接種總人數占總人口78％。