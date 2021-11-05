明年元旦有3天連假，交通部民用航空局宣布，元旦假期間澎湖、金門、馬祖3離島管制航線機票，將自11月10日上午9時起開放訂位。

元旦假期自2021年12月31日至2022年1月2日，民航局規劃12月30日至1月3日為航空疏運期，共計5天。離島航線將提供790架次、計7萬1688個座位數。

民航局提醒旅客，此次元旦連假，於尖峰時段12月30日至1月1日台灣出發往離島方向，以及1月1日至1月3日離島出發回台灣方向的機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制，使有限的空運資源獲得更有效利用。

旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。

民航局指出，為加強人員進出管制，各機場航廈採單一出入口，於入口處採QR Code發送簡訊實聯登記、強制量測體溫及進行手部清潔消毒。另自10月19日起，航空站已開放飲食，惟國際線入境旅客應嚴格分流管制，循指定動線區域離開航空站，不得在站內飲食，請各位搭機旅客務必配合。