台灣啤酒英熊職業籃球隊為推廣基層籃球運動及天母地區在地連結，5日由準爸爸蔣淯安、黃聰翰與隊內奶爸代表朱億宗、王皓吉出席至台北市士林區芝山國小開跑「英熊出少年」校園活動，與五年級學生進行趣味籃球競賽、5打5友誼賽等豐富活動項目，球員們與學生玩得不亦樂乎。事實上，隊長蔣淯安、黃聰翰兩位球星愛妻先後懷孕，並預計於明年誕生寶寶，成為「準爸爸」的兩人也藉由本次活動向台啤英熊球隊內模範爸爸代表朱億宗、王皓吉學習當爸爸與孩子相處的訣竅。

台啤英熊隊於今年加入T1聯盟後，選定台北市立大學天母校區體育館作為主要主場，為與士林區在地連結，除了單場票推出士林區周邊里民優惠票種之外，同時也背負推廣基層籃球重任，校園活動首站受到學生們熱烈歡迎，球星王皓吉、黃聰翰也獻出暴扣美技以及「奶爸」氣息，與孩子們相處融洽，並邀請大家一同為在地球隊高喊「台啤英熊加油！」

芝山國小校方表示：「籃球是孩子們最喜歡的運動之一，很高興能藉由台啤英熊職籃球隊球員來到校園機會，讓孩子們學習更多籃球知識。」台啤英熊朱億宗也特別勉勵夢想當上職業籃球員的孩子，除了好好打球訓練精進球技之外，也要記得好好念書，才能像隊長蔣淯安一樣擁有教師執照，除了打球之外也可以有其他好的發展。

台啤英熊主場票價除開幕戰特殊票價外，單場票價包含場邊席2000元、英熊超特區1000元、球員後方英熊甩汗席600元、特區500元及普通區300元五種票價，同時也推出士林區周邊里民、學生、孩童長者及身心優惠票價。

台啤英熊季票11月2日下午4點開賣，主場單場票將於11月9日中午12點正式全面開放購票。此外，響應政府振興券方案，推出賽事現場憑動滋券或紙本五倍券500元，即可購買2張普通區全票。(僅可購買當日預售剩餘之座位，現場購票恕不選位，購票詳情請至球團官方社群。)