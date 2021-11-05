城中城大火釀悲劇，喚起公安意識，根據台北市建管處統計，違章建築檢舉量去年共計7555件，110年至11月1日共6894件，北市議員游淑慧今在市政質詢時提問，既存違建到底要存在幾年？對此，建管處長劉美秀表示，既存違建算是信賴保護，所以是逐步處理，沒等劉說完話，游就不滿表示，「非法也可以信賴保護？不要笑死人」。

根據《台北市違章建築處理規則》規定，既存違建原則上先列管，如有危害公共安全、山坡地水土保持、妨礙公共交通、公共衛生、市容觀瞻或都市更新之違建，由都發局訂定計畫優先執行查報拆除，游淑慧質疑，既存違建已存在20多年，還變成投資客的最愛，應杜絕這種情形，正視違建帶來的問題。

游淑慧指出，北市府多年來不處理又老又危險的「既存違建」，讓違法建築永遠無解；建管處長劉美秀回應，因為1994年以前既存違建有「信賴保護」，沒等劉說完話，游淑慧就痛批，「非法也可以信賴保護？不要笑死人」，若違法20年都不抓就是信賴保護，那市長有魄力就應立刻將既存違建合法化。

游淑慧表示，很多既存違建被當作投資，用來隔間出租，以北市信義區虎林街的房價來看，5樓每坪67.6萬元、4樓每坪52.1萬元，此外，既存違建還成為都更的阻礙，用來當作都更的籌碼，屋主試圖以頂加要求發回更多空間。

游淑慧指出，台北市火災傷亡很少，因為消防車到事故地點很快，但只要傷亡很多都是出租頂樓加蓋；柯文哲回應表示，會再回去想看看。

游淑慧最後建議，既存違建產生的利益就是不當利益，若要自用可以，但如果要轉手，就把既存違建當作「新違建」拆除，就算是一般房屋買賣，也要切結非違建，因此相當合理，投資客也會因此縮手，杜絕不當得利，以及違建帶來的公共安全危險。