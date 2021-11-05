陸軍航空特戰指揮部601旅編號825的AH-64E阿帕契攻擊直升機，3日上午執行實彈測考、拋射熱焰彈時，疑似機組人員在模擬射擊後，進行戰術脫離時原本要發射熱焰彈，未料卻誤觸地獄火飛彈發射架（未安裝實彈）拋棄開關，導致發射架脫落於訓場，根據軍方初步調查，這起意外是因副駕駛(火炮瞄準手)誤觸武器掛架拋射開關導致，未來加強測考訓練。

該具遭拋射出的發射架，在事發後迅速的在訊場內被尋獲。但為何會發生如此不可思議的錯誤，本報也專訪一名前任飛行教官解開意外之謎。

該位教官強調，阿帕契直升機的防禦系統非常強大，在施放熱焰彈時，可分為「主動」與「手動」兩種方式。所謂的主動，就是當遇到飛彈來襲，系統接收到訊號後，即會自動施放熱焰彈進行干擾。

但是在沒有飛彈威脅下，飛行員若是為了防止進入攻擊陣地前遭受攻擊，也可採取手動施放方式，預先躲避遭到飛彈鎖定。

該位飛官表示，目前在我方的各項直升機攻擊演訓中，不可能會實際用雷達來鎖定操演直升機，因此都採取「手動拋射」來進行演練。但又因為保力山的訓場範圍小，且鄰近密集住宅區，因此必須就一次將熱焰彈施放完畢。

問題是，若要手動施放，必須透過操縱桿上的按鈕，進行一次一發或連續發射，不過飛行員通常會擔憂手動拋射太慢，熱焰彈恐會引起住戶安全疑慮，因此都會採取熱焰彈一次全部拋射的作法，這時就要按下酬載物拋射面板上的開關，進行一次全數拋射。

飛行員解釋，麻煩的問題就在於，因為拋射熱焰彈的按鈕，就恰巧設置在「左右翼端武器掛架拋棄」的中間，期間僅有約一公分差距，若手指沒按精準，就會誤觸左邊或右邊的武器掛架拋射鈕。目前陸軍航特部在進行各項操演時，阿帕契飛行員都是執行這個面板手動模式。

當天在操演時，該架編號825的副駕駛就正好是在模擬射擊結束後，進行大轉彎脫離陣地的戰術動作時，立即從左後方的控制面板按下熱焰彈拋射鈕，當時據說副駕駛還在懷疑為何沒看到熱焰彈打出去?而實際上，他就是按到飛彈發射架的拋棄鈕。

由於目前陸軍航特部僅有601旅有阿帕契直升機，從今年9月起，所有作戰隊就陸續在台東九鵬基地進行實彈射擊操演，接著又進行國慶操演，到目前正在恆春進行的聯勇操演，訓練量非常大，飛行員都承受著極大身心壓力。

航特部指出，透過測考發現問題、強化人員訓練，為提升戰力重要手段。針對本次狀況，除派遣檢驗組釐清肇因，也將持續要求，加強實彈訓練前中後標準作業程序演練，以仿真實戰態度，落實教育訓練，確維飛訓安全。