核二廠焚化爐過濾器驚現破孔 原能會回應了 15:192021/11/05 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 核二廠過濾器出現破孔，焚化爐已停機。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 核二廠減容中心於3日時凌晨3時44分因外電喪失，焚化爐自動切換至緊急停機模式，停機過程中，袋式過濾器因燃燒不完全的火星影響，發生破孔情形。 台電公司核二廠經現場巡視，人員安全且未發生輻射異常情形；原能會指出，也派員前往現場檢查，除袋式過濾器發現破孔外，其餘設備均正常，目前減容中心焚化爐為停機狀態，原能會將持續嚴密監控放射性物料設施安全狀況，並要求台電公司查明肇因並確實檢討相關作業程序，以確保焚化爐運轉安全。 核廢料一天不移出土地就無法恢復 環團：核三除役應提出完整計畫 蘇貞昌稱重啟核四「台灣去一半」 國民黨：嘴砲無法解決缺電 #核二廠 #過濾器 #原能會 #焚化爐 #停機 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 朱立倫挨批前後立場矛盾 國民黨：堅持務實健康的能源政策 11:292021/11/03 政治 核電若退場 專家：恐接連上演大停電 04:102021/11/01 焦點要聞 後疫情 四防二聽廠辦規劃 04:102021/10/28 產業特刊 缺電風暴 台電採購民營發電流標 三接再外推、協和四接延遲 雪上加霜 04:102021/11/03 財經焦點 IAEA調查團11國代表赴福島技術審查 原能會：積極協調我團赴日規劃 13:412021/10/28 生活 蔡指核四過時 黃士修諷和總統專機同年 04:102021/11/04 焦點要聞 蔡英文稱核四老舊不安全 黃士修揭一關鍵反酸：總統專機就敢搭？ 09:352021/11/03 政治 軍公教調薪4％ 四大國營事業跟進 台電列觀察名單 20:082021/10/28 財經 6.5強震 半導體廠、核電廠 營運正常 04:102021/10/25 財經要聞 《台北股市》外資再加碼 收高56點、半年線沒站穩 15:232021/11/03 財經 核廢料推遲不處理 侯指對新北不公平 04:102021/11/03 焦點要聞 生活熱門新聞 桃園好市乘雙券吸引119萬人登記 今抽出23.3萬名中獎者 - 生活 立冬後有望飄雪 氣溫急凍！北台灣下探12度 - 生活 基隆捷運被柯文哲酸騙局一場 當地人嘆：有腦子都知道他說的是事實 - 生活 冬衣拿出來！冷氣團突襲 大台北下探12度 這2天最冷 - 生活 恐成40年來最早冷氣團 專家：可以把冬衣拿出來了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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