核二廠減容中心於3日時凌晨3時44分因外電喪失，焚化爐自動切換至緊急停機模式，停機過程中，袋式過濾器因燃燒不完全的火星影響，發生破孔情形。

台電公司核二廠經現場巡視，人員安全且未發生輻射異常情形；原能會指出，也派員前往現場檢查，除袋式過濾器發現破孔外，其餘設備均正常，目前減容中心焚化爐為停機狀態，原能會將持續嚴密監控放射性物料設施安全狀況，並要求台電公司查明肇因並確實檢討相關作業程序，以確保焚化爐運轉安全。