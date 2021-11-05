台中市府發布消費警訊，一家連鎖健身業者從今年1月至10月31日止，全國申訴案件近1700件，以疫情考量婉拒提供毛巾，遭顧客投訴，消保官建議會員若不認同業者處理方式，可順勢終止會籍契約，只要未簽立放棄求償權利，即使終止契約，並不影響賠償請求。

近來疫情趨緩，健身中心管制漸放鬆，健身業者已開始供應會員毛巾，但仍有健身業者以疫情考量為由，婉拒提供毛巾，不少會員對此頗有微詞。

該業者於11月2日進一步公告，因經營環境嚴峻將不再供應會員毛巾，會員並可自公告日起無條件終止會籍，引發消費者抱怨與質疑。

台中市府法制局長李善植指出，國內新冠肺炎疫情漸穩定，有健身習慣的消費者再度回到健身日常，健身中心消費爭議也隨之增加，其中一家健身業者，統計全台各縣市的申訴總量，去年申訴總量約1200件，今年截至10月底暴增到1700件，增加率逾4成。

台中市府消保官康馨壬指出，消費者或許對毛巾未提供的損害難以具體舉證，但不表示業者可以堂而皇之的提供未完全的服務，建議會員，倘若不認同業者的處理方式，可以順勢終止會籍契約，只要未簽立放棄求償權利，即使終止契約，並不影響賠償的請求。

李善植表示，除以往常見的終止健身會籍、終止健身教練課程、教練離職等問題，今年還要求消費者在疫情期間仍需以「親臨」或「郵寄」方式辦理請假消費爭議，相較其他主動免除消費者請假程序自動不扣款的業者，對會員不友善。