煤炭是導致全球暖化、製造最多髒汙的燃料，今天在聯合國氣候峰會上又有23個國家承諾逐步淘汰煤炭，但仍缺乏用煤大國的參與。

路透社報導，聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）希望能找出方法來實現將全球氣溫增幅限制在攝氏1.5度內的目標，但研究顯示，二氧化碳排放量已回到接近疫情前的水平，更顯這項挑戰的嚴峻。

燃煤產生的溫室氣體排放是導致氣候變遷最大的單一因素，讓世界擺脫煤炭被視為是達成全球氣候目標的關鍵。

未承諾放棄煤炭的國家包括澳洲、印度、美國和中國，其中中國占全球運轉中燃煤發電廠約半數，還計劃建造更多燃煤發電廠。

各國2020年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，經濟陷入停滯，二氧化碳排放量也連帶減少5.4%，不過「全球碳計畫」（Global Carbon Project）的最新報告預測今年碳排量將回升4.9%。

報告主筆、英國艾克斯特大學（University of Exeter）氣候模型研究員弗里德林斯坦（Pierre Friedlingstein）說：「我們預期會看到一些反彈；讓我們訝異的是（回彈的）強度和速度。」

聯合國表示，氣溫上升超過攝氏1.5度所帶來的氣候影響，其災害危害難程度將遠超越現在所見、不斷加劇的風暴、熱浪、乾旱及洪患。

COP26英國籍主席夏瑪（Alok Sharma）在詳述逐步淘汰現有燃煤發電廠，並停止興建新燃煤發電廠的承諾時表示：「我認為我們可以說，煤炭的終結近在眼前。」

他表示，這份不具約束性的承諾目前「共有77個簽署者，其中包括波蘭、越南和智利等46個國家，其中23國是首度對終結煤炭做出承諾」。