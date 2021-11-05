衛生福利部預計2025年根除C肝，截至2019年底相關統計顯示，全台約1500多人接受1次口服抗病毒藥物治療失敗，奇美醫學中心胃腸肝膽科主治醫師楊畯棋指出，1名65歲換肝婦人3年接受C肝口服抗病毒藥物治療失敗，但無力購新藥，健保今年開放第2次口服藥物治療後，改用新藥，病情轉好，可望重拾「肝肝淨淨」人生。

楊畯棋表示，這名病患因慢性C型肝炎合併肝硬化，5年前在奇美接受肝臟移植手術，因當時沒有新型口服C肝抗病毒藥物，導致C肝病毒量居高不下。2017年C肝全口服新藥納入健保給付，病患於2019年接受C肝口服藥物治療，但服藥3個月後，仍無法將體內病毒清除乾淨，今年初還因猛爆性肝炎住院。

所幸，今年6月健保有條件開放C肝2次治療，婦人9月於奇美醫學中心接受最新口服藥物治療，病情獲得控制，至今肝指數都在正常範圍內，並持續追蹤體內病毒數量是否清除乾淨。

他提到，C型肝炎是台灣國病之一，據台南市2017年行動醫院全民健檢推估，C型肝炎標準化盛行率為4.1％，同時存在地區性差異，溪北部分區域盛行率甚至達20％以上。

他說，過去C型肝炎治療有諸多限制，包括傳統干擾治療成效不彰、病人普遍自知率不足、害怕藥物副作用或接受治療動機不足等等，導致C肝治療與病毒清除的進度較緩慢。

楊畯棋表示，新型口服藥物納入健保給付後，因藥物治療有效且幾無併發症，療程也縮短到2至3個月，治療成功率可達約98％，2017年迄今也成功治癒超過10萬名病人，呼籲有相關治療需求者，可到醫院接受醫師評估。