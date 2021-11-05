派樂騰（Peloton Interactive Inc）周四表示，人們重拾疫情爆發前的習慣，對派樂騰飛輪和跑步機的需求大幅放緩，因此將全年營收預測大砍多達10億美元，受此打擊，派樂騰盤後股價崩跌31%，市值估將蒸發約80億美元。

派樂騰是去年居家防疫生活的最大贏家之一。其財務長Jill Woodworth在法說會上表示：「顯然我們低估了解封對公司和整個產業的影響」。

派樂騰將全年營收預測從54億美元下修至介於44億～48億美元，該公司對本季、也就是節日銷售旺季的營收預測亦落後市場預期。

BMO Capital Markets分析師Simeon Siegel表示，人們不再困於家中，競爭也就越來越激烈。

隨著越來越多人接種新冠疫苖，以及防疫限制持續鬆綁，人們開始重返健身房，這為Planet Fitness Inc等連鎖健身房帶來提振，但也使派樂騰的成長動能受到衝擊。

該公司雖試圖透過調降熱門飛輪的價格並增加廣告支出來緩解衝擊，但其第一財季（截至9月30日）營收仍僅成長6.2%，創下1年來最疲弱的增長。

派樂騰第一財季營收為8.052億美元，不及市場預估的8.107億美元。其中，營銷費用暴增1倍多，佔總營收高達35.3%，且本季料將居高不下。

該公司亦面臨全球晶片緊缺、供應中斷和運費不斷上漲等問題，這些都導致費用增加，也使派樂騰由盈轉虧。其第一財季淨損為3.76億美元，相當於每股虧損1.25美元，而前一年同期為淨利6930萬美元、每股盈餘20美分。市場預估該公司第一財季每股虧損1.07美元。