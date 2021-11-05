上銀(2049)今天召開線上法說會，第3季出貨持續暢旺，加上去年底到今年第1季漲價效應，單季稅後淨利13.57億元，季增29％，年增47％，創史上第3高，每股盈餘3.98元。

總計第3季營收75.3億元，季增7％，年增28％，線性滑軌出貨成長強勁，單季達到49.27億元，占比66％，滾珠螺桿也有提升，營收16.12億元，占比提升到21％。

第3季營業毛利28.76億元，季增13％，年增72％，毛利率38.2％，主要去年底到今年初調整價格效益顯現及產能利率提升，營業淨利17.11億元，季增20％，年增159％，單季匯損0.2億元，主要來自於歐元貶值，稅後淨利13.57億元，季增29％，年增47％，每股盈餘3.98元。累計前3季每股盈餘8.63元。

目前訂單能見度來看，中大型滾珠螺桿訂單量約5.5個月訂單量，轉造級約4.5個月，中大型線性滑軌約5個月，其他規格約2到3個月，稼動率介於7到9成之間，因不同產品各別有差異。