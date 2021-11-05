文曄(3036)今(5)日召開法說會，第三季淨利年成長翻倍，創單季歷史新高，累計前三季每股獲利為7.3元，展望第四季，營收預估落在1160~1220億間，大致和第三季持平，其中，看好手機產品因為進入新品旺季，營收將有雙位數季增加。

文曄第三季合併營收約為1191億元，合併稅後淨利約23億元，年成長約100%，再創單季歷史新高，以加權平均股數計算，稅後EPS約2.85元。累計前三季度累計營收約為3188億元，合併稅後淨利約58.1億元，與同期比較成長約127%，以加權平均股數計算，稅後EPS約7.3元。

展望第四季，文曄預估營收將介於1160~1220億間，營收預估中位數約當季持平與年成長9%，預估營業利益率介於2.25%至2.45%之間。就產品應用別而言，手機客戶因應新機推出，因而營收將呈現雙位數季增長，車用電子需求持續強勁，預期呈現個位數季成長，工業與儀器營收約持平，網通、電腦、消費型電子因季節性調整，預期營收呈現季下滑但維持雙位數年成長。

文曄表示，以第四季營收預估中位數計算，文曄2021年美元計價營收約成長31%，優於研究機構Gartner對於今年全球半導體市場成長27%的預估，與全球半導體不含記憶體市場成長24%的預估，代表文曄持續有優於市場成長率的表現。

文曄對於未來半導體市場需求成長維持樂觀看法，將持續追求優於市場的成長性與市佔率的提升，並且將持續優化產品組合與進行數位轉型提升營運效率，追求長期可持續的營運利益成長。