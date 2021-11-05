憂意見發表會淪各說各話 潘忠政籲「公投前應開聽證會」 15:302021/11/05 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中選會今天公布11月13日起至12月11日期間，將為包括公投綁大選公投、萊豬公投、核四重啟公投及藻礁公投等各辦理5場意見發表會。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中選會今天公布11月13日起至12月11日期間，將為包括公投綁大選公投、萊豬公投、核四重啟公投及藻礁公投等各辦理5場意見發表會，總計辦理20場，但藻礁公投領銜人潘忠政認為，意見發表會恐怕會淪為各說各話，呼籲應在公投前辦理聽證會才能釐清爭點。 藻礁公投正方代表包括陳憲政、蔡雅瀅、林惠真、劉月梅及潘忠政；反方代表則為王美花、曾文生、詹順貴、謝志誠及趙家緯等人。 環團踢爆沒斷氣 大潭新機組提前三接啟用 反公投 賴蘇同聲：國民黨來亂的 #公投 #意見 #發表會 #潘忠政 #藻礁公投 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 民團和在野黨齊聲呼籲 國會召開公投辯論會釐清爭點 13:032021/11/04 政治 國民黨國際部副主任指反萊豬影響台美經貿 民進黨：講出心內話 13:172021/11/05 政治 公投最新民調出爐 這數據竟只有「8％」 他嚇死網友也傻了 14:432021/11/05 政治 藍嗆公投從護台變亂台 蘇揆：拿公投政治鬥爭就像拿菜刀殺人 13:122021/11/05 政治 不回2018公投綁大選亂象 藍嗆李進勇倒果為因 04:102021/11/05 焦點要聞 「這族群」竟最挺4大公投 他看數字大驚：會讓蔡英文嚇一跳 13:272021/11/05 政治 核四重啟、公投綁大選 在野黨意見分歧 04:102021/11/05 焦點要聞 20場公投意見發表會時程公布 正反代表名單完整曝光 10:472021/11/05 政治 民進黨稱公投綁大選「來亂的」反提修憲要綁 國民黨批邏輯不通 10:512021/11/05 政治 中油董事長稱三接絕無替代方案 潘忠政：問題出在國營企業本位主義 09:322021/11/04 政治 《金融》元宇宙爆發 陳(沖)談虛擬幣新紀元 10:002021/11/05 財經 生活熱門新聞 桃園好市乘雙券吸引119萬人登記 今抽出23.3萬名中獎者 - 生活 立冬後有望飄雪 氣溫急凍！北台灣下探12度 - 生活 基隆捷運被柯文哲酸騙局一場 當地人嘆：有腦子都知道他說的是事實 - 生活 冬衣拿出來！冷氣團突襲 大台北下探12度 這2天最冷 - 生活 恐成40年來最早冷氣團 專家：可以把冬衣拿出來了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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