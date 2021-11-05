中選會今天公布11月13日起至12月11日期間，將為包括公投綁大選公投、萊豬公投、核四重啟公投及藻礁公投等各辦理5場意見發表會，總計辦理20場，但藻礁公投領銜人潘忠政認為，意見發表會恐怕會淪為各說各話，呼籲應在公投前辦理聽證會才能釐清爭點。

藻礁公投正方代表包括陳憲政、蔡雅瀅、林惠真、劉月梅及潘忠政；反方代表則為王美花、曾文生、詹順貴、謝志誠及趙家緯等人。