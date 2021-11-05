全國收容所貓狗超收已達極限，民進黨立委羅美玲今邀請同黨籍立委羅致政、何志偉，召開記者會，探討並推動「補助領養浪浪保險費」議題；農委會承諾，針對較難送養的大型、高齡浪浪，明年度將會全力推動保險費補助，相關經費約1000萬元。

羅美玲指出，盤點全國收容所，不論貓狗，收容比率皆已經相當高，不少縣市的留容率超過100％，最多甚至高達238％，已經遠超收容極限，不僅嚴重影響毛孩的生活品質，也造成收容所的負擔，如何提升領養率已成為台灣重大議題。

羅美玲表示，寵物保險是非常重要一環。尤其高齡寵物的醫療費用龐大，可能降低飼主領養意願，部分縣市自行辦理補助領養寵物後第一年的保險費，但目前僅有三個縣市正在執行或規劃中，請農委會務必研議保費的可能。

羅致政指出，提升認領養率不能淪為空談，政府及民間要一起動起來，以政府、領養人、毛孩之間的「三贏」為目標；何志偉委員也以台北市作為實證，北市推行動物保險成效明確，領養率也將近9成。

中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫指出，若能補助領養動物保費，不僅減輕領養者負擔，更提高領養率。

農委會承諾，會持續規畫提升浪浪的認領養率；尤其針對較難送養的大型、高齡浪浪，明年度將會全力推動保險費補助，相關經費約1000萬元。