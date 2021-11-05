貨櫃三雄近日人氣回籠，長榮今(5日)盤中雖曾拉回，但終場上漲4.5元，收在最高點114元，特別的是，成交量罕見出現18萬8888張的數字，尾盤成交量則是7777張，網友在PTT股板貼文表示「這樣明顯的訊號，已經指向目標價188元」，也有網友驚「總量188888！尾盤7777！都是幸運數字」。

台股今日開高走高，終場收在17296.90點，大漲218.04點，漲幅1.28%，來到近1個多月以來新高，貨櫃三雄在市場預期即將公布的10月營收與第3孝財報表現亮眼下，近期出現一波漲勢，長榮、陽明、萬海今日都收紅，漲幅分別達4.11%、1.42%、2.01%。

對於長榮尾盤成交量出現2個幸運數字，網友貼文表示，「從統計的角度出發，恰巧出現此結果的機率低于6個希格瑪」，懷疑「絕對是幕後黑手操控」，並表示「這樣明顯的訊號，已經指向目標價188元」、「意即188元，發發發」。

網友也紛紛留言「聽你的 沒188不下船」、「長榮要飛天了！總量188888！尾盤7777！都是幸運數字」、「這真的是能控的？ 巧合的太扯了吧」，也有網友表示是「仙人指路」、「今天交易量188888，訊號來了，各位衝啊！」。