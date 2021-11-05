台中市在市長盧秀燕上任後，積極推動「輕稅簡政」調降地價稅。市議員周永鴻、賴佳微等5日抨擊說，中市調降地價稅達20％，小市民並未實質受惠，市府是在圖利財團。副市長令狐榮達強調，2016及2018年調高38％左右，市長上任後收到很多訊息因此調降20％，高達90％住戶受惠平均每戶減2000元。

周永鴻在市議會質詢說，台中市政府去年大幅降低公告地價20.06％，讓市府少收17億元圖利4％大地主和建商；監察院日前公布調查報告，指中市府違反地價稅財富重分配政策精神；去年降低公告地價20.06％居全國之冠，遠高於全國平均0.66％，促請市府確實檢討改善。

周永鴻說，台中市地價稅納稅義務人當中，持有自用住宅用地所有人共有35萬7778戶稅率0.2％，稅級第一級所有人共有55萬9184戶稅率1％，這兩類民眾佔地價稅義務人96％。持有自用住宅用地所有人去年平均只減少地價稅170元，稅級第一級所有人平均減少570元，總共減收約3.795億元，佔總額的27％。

周永鴻指出，稅級二到六級所有人共有3萬2055戶，僅佔納稅義務人4％，平均每戶卻減收3.8萬元，總共減收10.438億元，佔總額73％。尤其稅率最高的第六級所有人僅453戶，佔所有納稅義務人0.04％，平均每戶減收114.9萬元，總減稅額達5.208億元。

賴佳微表示，從2021上半年房地合一稅統計，台中市房地合一稅收是六都最多21.42億元，顯示台中房市炒作非常熱。但市府卻大幅調降稅基減少大地主囤地成本，讓台中市地價占市價比僅10.86％，這個數字不僅是六都最低，更是台灣最低完全有違租稅正義，讓台中年輕人難以實現居住正義。

市府強調，去年公告地價平均下跌20.06％，計算有9成納稅人約85萬戶應納地價稅降低，一般用地平均減少約2560元，調降幅度約21％；自用住宅用地平均減少約168元，調降幅度約17％，符合市長盧秀燕上任後積極推動的「輕稅簡政」，也是地價及標準評議委員會專業客觀評議結果。