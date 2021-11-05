針對柯文哲昨在議會備詢表示，台北市社會住宅不算跳票，而是認清事實。對此，內政部次長花敬群今受訪表示，蓋社宅確實很辛苦，但就像龜兔賽跑，走得慢但很認真往前，也會比急躁的兔子更快達到目標，中央也願意與地方攜手合作。

花敬群表示，照顧青年、弱勢居住，是中央和地方政府應該要勇敢承擔的政大政策方向，蓋社會住宅確實辛苦、不容易，但是岔出第一步，再繼續往前踏，累積的成績就會出來。

花敬群說，任何一項政策只要堅持下去，把政府該有的戰力勇敢拿出來，人民就會有感，雖然社宅政策推行過程中，確實有些問題值得滾動檢討，但是就像龜兔賽跑，走得慢，認真地往前走，也會比急躁的兔子更快到達目標。

至於龜兔賽跑故事的兔子是否指柯文哲，花敬群說，未必啦，大家都會急，過程中我們自己都會急，推動社宅過程很多困難，但逐步呈現成果，一旦推出新的社宅招租，民眾申請踴躍程度讓政府很感動，知道做對的事情，我們還是一步步奮力向前。

對於蔡總統提出20萬戶的社宅目標，花敬群強調，中央會持續努力往下推動，今年起無論是直接興建或包租代管，數量都比過去幾年多，並透過多元方案推動，讓民眾愈來愈有感，中央也願意跟地方攜手合作。