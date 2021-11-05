中共近期已完成大部分省分黨政主官調整，為20大預作準備。港媒預測，六中全會後，廣東與4個直轄市一把手將陸續調整，上海市委書記李強、湖北省委書記應勇等「習家軍」將晉升入京。

香港明報今天報導，中共19屆中央委員會第6次全體會議（六中全會）前夕，各地省級黨委換屆展開，目前在省級行政區中，廣東及北京等4個直轄市書記暫未調整，四川、青海、寧夏、河北、新疆及內蒙古一把手也未換人，其餘省分均已完成黨政主官調整。

報導引述北京知情人士稱，如四川、青海等省分暫未調整，是這些省分的一把手仍在任期之內，且尚有更上層樓的空間；而廣東及4大直轄市書記中，除了天津市委書記李鴻忠並非習家軍成員，其餘均是習家軍主將，相關人士將在明年或進京或擔任其他要職。

知情人士表示，預計六中全會後，廣東、重慶、上海、北京及天津的一把手將會陸續出現調整，如此31個省級行政單位將在明年中共第20次全國代表大會（中共20大）召開之前完成人事布局。

知情人士指出，中共總書記習近平在浙江擔任省委書記時期，現任上海市委書記李強曾是習近平的秘書，任浙江省委秘書長，因此預計李強未來將晉升入京。

知情人士並表示，李強的空缺，將由「之江新軍」（浙江籍幹部）核心成員、重慶市委書記陳敏爾填補。此外，廣東省委書記李希將北上進京，廣東省長馬興瑞也將更上層樓調任湖北。現任湖北省委書記、習家軍成員應勇也將北上任職，料將接任中央政法委書記。

不過，報導也提到，人事調整並非六中全會主要議題，下週料將率先改組中央軍委。

知情人士稱，10月底已入京的共軍西部戰區前司令徐起零可能接替李作成，出任中央軍委聯合參謀部參謀長。如此，徐起零將在六中全會期間晉升中央軍委委員。

徐起零今年7月晉升上將軍銜，中國中央電視台10月底報導畫面顯示，僅擔任西部戰區司令兩個月的徐起零已入京任職。（編輯：繆宗翰/周慧盈）1101105