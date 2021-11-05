縣議 員陳品安希望縣警局重建苑裡分駐所。（謝明俊攝）

縣議員鄭聚然要求縣警局加強反毒宣導並提高緝毒功獎。（謝明俊攝）

縣議員劉順松希望縣警局加強查辦毒品及詐欺案件。（謝明俊攝）

縣議員張淑芬肯定縣警局迅速查辦擄鴿勒贖集團。（謝明俊攝）

苗栗縣議會定期會工作報告，5日上午輪由縣警局報告，警局人力、加強緝毒案件敘獎，以提升毒品案件查緝，以及路口監視器加強維護以提升妥善率，以便民眾報案所需，成為多位議員質詢重點，縣警局長周煥興表示將加強改善，以提升全縣治安服務。

縣警局工作報告一改以往以書面及口頭報告進行，改以微電影方式呈現，替代枯躁的書面報告，贏得多位議員肯定，不過，縣議員余文忠仍建議將短片再修短一些，公布在社群網站上，可以讓更多縣民觀看。

縣議員羅貴星質詢，縣警局推出反吃案QR─CODE系統，從推出以來，第1個月有多達10起民眾反應，目前狀況如何？縣警局長周煥興回應已降低只有2件，羅貴星提醒縣警局，有時會發生民眾因個人因素不滿而故意誣陷員警不受理案，縣警局應該注意這類情事，不要因而打擊基層員警士氣。而明年度，全警察局健康檢查預算只剩89萬元，比起以前少了60萬元。同時，分局新編列的辦公費用減編，基層派出所恐怕不足使用，是否夠用？希望警察局重新考量編列足夠預算，以免影響基層派出所工作運作。

縣議員陳品安則針對苑裡分駐所建物老舊，空間不足，詢問縣警局是否可以爭取重建，陳品安並建議縣警局是否協調民政處等單位，結合苑裡分駐所後方戶政地政單位一同改建，可以獲得更大的基地面積來進行改建，周煥興回答由於重建經費高達8千多萬，暫時無法考慮重建，只能先從補強及改善殘障設施等方面著手。

縣議員黎煥強則詢問，近來他陸續接獲轄區民眾陳情反應，向警方報案請求協助調閱監視器影像時，遇到警方回覆無法調閱問題，警方路口監視器的妥善率狀況如何？周煥興答詢表示，警方的路口監視器每天都會監控管理，妥善率高達9成8以上，如果無法調閱，可能有其它因素，警方會詳查原因並加強維護。

國民黨縣議會黨團副書記長余文忠則要求縣警局能夠提高毒品、緝槍等案件的功獎，以鼓勵員警們多破案，並且，縣長及縣議長都非常重視破案新聞及發放獎金，希望警察局長多請縣長、縣議長來發獎金。

縣議員鄭聚然則詢問周煥興，為何基層員警都喜歡抓酒駕？不原多花時間追毒販，追詐欺案主嫌，就是因為抓酒駕的功獎容易拿，查詐欺案、追大毒販，常常只能抓到車手，幕後主嫌很難追，希望能加強毒品案的功獎來鼓勵員警多辦毒品案，並要多到校園宣導，讓學生知道毒品的危害。縣議員劉順松也呼籲縣警局加強毒品案件敘獎，以鼓勵基層員警多辦毒品案，來減少毒品的危害。劉順松並提醒警方，詐欺案經常騙到老人家，近來詐欺案件查獲數有下降趨勢，希望縣警局能提高詐騙案破案數。

縣議員張淑芬則感謝縣警局重視擄鴿勒贖案，苗栗縣許多養鴿協會會員因賽鴿被擄，付出大量贖金而受害，經她向警方反應後，警方迅速在三灣、頭份等地掃蕩鴿網，並追查幕後集團，有效壓低擄鴿集團氣焰，維護養鴿會員權益。

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