2019年熱播的韓劇《愛的迫降》，講述南韓女生因意外跑到北韓，結果和北韓官二代擦出愛的火花的故事，題材創意大膽，又找來男神玄彬和女神孫藝真主演，造成不少轟動。近日Netflix宣布決定買下版權翻拍，目前已在前置企劃收尾階段，讓網友十分好奇美國版的走向。

由玄彬和孫藝珍演出的《愛的迫降》當時在南韓、瑞士、蒙古三地拍攝，播出後收視率節節升高，最後一集創下全國AGB收視率21.683%的紀錄，尤其男女主角在拍攝期就擦出火花，一度傳出在花絮片段中玄彬在桌下偷牽孫藝真的手，引來網友搶看評論，而玄彬當時雖堅決否認，今年初被爆出和孫藝真熱戀仍大方證實。

韓媒報導，看好本戲充滿火花的劇本，美國Netflix邀約韓國CJ娛樂旗下的電視劇製作公司Studio Dragon合作，有意開拍美國版的《愛的迫降》，且還不是在構想初期的階段，企劃合約已經準備收尾，只是還沒正式公布男、女主角身分，引來網友熱議。

對此，網友笑說：「是玄彬跟孫藝珍才造就這部戲的成功」、「迫降哪裡？古巴嗎」、「俄羅斯？墨西哥」、「美國人到加拿大？」又因為《愛的迫降》故事大多走純情派，但不少美劇的愛情戲平均下來尺度都很寬，引來網友說：「老美會信這種劇情嗎？」、「傻眼，我不信美國人愛看這種的」、「兩集不上床不叫美劇」、「第一集就會滾床單嗎」。