國際銅及鎳價居高不下，華新麗華將原物料成本上漲反映在銅材、電力線纜及不鏽鋼等產品上，第三季營收及獲利大爆發，EPS達1.32元，創同期新高；前三季EPS攀升至2.92元，改寫同期第三高。

此外，華新電線電纜事業群新設電纜智能生產廠房、設備與自動倉儲，受營建成本上漲及調整產品與設備組合因素，5日董事會通過決議通過更新投資計畫及增加投資金額11.1億元，總投資金額攀升至新台幣54.1億元。

華新第三季合併營收422.55億元，營業毛利52.76億元、營業利益37.3億元、稅前淨利大增至54.14億元、本期淨利46.41億元，淨利歸屬母公司45.24億元，EPS從去年同期0.56元倍數增加至1.32元，創同期新高。

華新前三季合併營收1102.36億元、營業毛利113.46億元、營業利益68.66億元、稅前淨利大增至116.66億元、本期淨利101.62億元、淨利歸屬母公司99.96億元，EPS由去年1.46元倍增至2.92元，創同期第三高。