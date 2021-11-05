保護元件廠富致（6642）前三季EPS達3.41元，年增98.15％，已逾2020年獲利，第三季毛利率以55.2％連四季登頂，但是營益率因員工認股，價差認列薪資費用，而中斷創高走勢，惟獲利仍是歷史第三高紀錄。

富致8日將應券商邀請參加法說會，公司已提前公布第三季財報，如市場預期繳出亮麗成績單，第三季毛利率以55.2％連續第四個季度刷新紀錄，年增11.7個百分點，但是營益率終止創高降至27％，季減5.8個百分點，年增5.4個百分點。

富致表示，今年因辦理現金增資，認股價62元，當時現股價格約90元，員工認股的價差認列薪資費用，總計高達1688萬元，約當影響每股盈餘0.45元，成為拖累營益率主因，且這一筆費用為意料之外，也將影響今年獲利達成進度。

展望第四季，雖然大環境變數仍多，然而富致對第四季看法不悲觀，10月有十一長假及客戶限電影響，導致營收呈現月減，不少訂單挪至11月，因此11月營收可望重返成長，法人推估富致第四季營收將達1.5億元，仍有機會締造歷史次高紀錄，季減幅度約6％左右。

根據富致公告的財報，第三季稅後純益3500萬元，年增84.21％，季減5.41％，單季每股稅後純益1.1元，為連續第三季站穩1元，且為單季歷史第三高之紀錄，累計今年前三季稅後純益1.07億元，年增98.15％，每股稅後純益3.41元，已經遠超越去年全年2.57元獲利。

儘管富致今年受額外費用拖累，無法如期達成獲利半個股本（增資後股本計算）目標，獲利年增幅度仍可高達七成以上，為大豐收的一年。