台股5日大漲218.04點，漲幅1.28%，收在17296.9點，穩站萬七關卡，大盤從前波盤中低點16162.17點一路反彈至今，近一月以收盤價計算期間上漲4.09%，振奮市場投資信心，不過進一步觀察主動選股的台股基金卻有更好表現；統計扣除法人級別後的140檔台股基金，近一月績效平均上漲11.66%表現勝過大盤，以單檔績效來看，共有131檔台股基金打敗大盤，其中群益奧斯卡基金績效上漲25.47%表現最出色，其它前10名依序為統一奔騰19.06%、統一黑馬18.64%、群益店頭市場18.61%、安聯台灣科技18.32%、群益中小型股18.24%、富邦精準18.23%、富邦台灣心18.18%、群益創新科技18.1%、新光大三通17.99%。

以團隊績效來看，群益投信旗下台股基金有4檔上榜，投研團隊的專業選股能力表現最佳。投信法人表示，近期台股表現較為震盪，常常大漲大跌，台股基金波動較個股低，台股現階段投資佈局難度提高很多，建議在風險機會並存下，投資人以台股基金介入為宜。

群益奧斯卡基金經理人杜欣霈表示，整體而言，台股大盤將持續位於區間整理築底過程，未來一兩個月內較難有大漲行情，但底部支撐力道可望逐漸明確，整體操作策略仍建議選股不選市、看長不看短，不過資金有越來越集中強勢族群現象，類股將呈現強者恆強、弱者恆弱；台股仍不乏成長趨勢明確之產業族群，看好族群包括利基型半導體如矽智財及新應用IC、雲端伺服器新平台相關、新能源車零組件。

群益中小型股基金經理人楊遠瀚指出，台股目前仍以半導體、車用電子相對強勢，不過中小型股飆漲有過熱疑慮使部分資金開始獲利了結轉往低基期族群如面板、記憶體、航運等，在企業財報正向、通膨隱憂淡化、經濟表現仍佳下仍看好台股後續表現，成長型與價值型皆可配置，選股以短期有題材及明年成長性佳、新應用發展的產業為主，族群看好：電動車、第三代半導體、矽智財、伺服器、IC載板、網通、金融、五倍券內需。