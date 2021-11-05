根據美國政府公布的最新貿易數據，受到出口大跌影響，美國9月貿易逆差創下歷史新高。

美國商務部公布，9月貿易逆差擴大11.2%，達到809億美元，超出市場預估的逆差805億美元，並創下歷史新高。

這主要歸咎於全球供應鏈危機，美國企業為了取得零組件和所需產品搶破了頭。而在供不應求的情況下，進口價格也持續飆漲。由於企業必須回補耗盡的庫存，因此進口額料將居高不下。

對美國經濟而言，貿易逆差暴增是令人不安的壞消息。貿易成為第三季國內生產毛額（GDP）的減項，是該季GDP季增年率僅達2%的原因之一。美國第三季GDP較第一季的增長6.3%和第二季的增長6.7%大幅放緩，創下一年來新低，亦遠落後經濟學家已經下修到很低的增長2.8%。

事實上，貿易逆差已經連續5個季度拖累美國的經濟成長表現。

美國9月出口下滑3.0%，為2076億美元。其中，商品出口大跌4.7%，為1427億美元。出口下滑主要因為原油等工業用品和資本財出口減少，但消費品出口額創下歷史新高。

9月進口額成長0.6%，達到2885億美元，創下歷史新高。商品進口成長0.8%，為2409億美元，亦創歷史新高。工業用品和材料進口額創下2014年4月以來新高，而資本財進口、非石油進口和其他商品進口都創下歷史新高。