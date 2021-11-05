威鋒電子(6756)今(5)日舉辦法人說明會，累計前三季每股獲利9.38元，不論單季、累積毛利率也均呈現正向成長，展望第四季，威鋒看好營運將更勝第三季，且面對台積電喊漲，陳鴻文表示，「反而是一件好事」!

威鋒第三季營收8.93億元、季增加11%、年增加83%，單季淨利為2.4億元、季增加15%、年增加208%，每股盈餘為3.56元，單季毛利率54%，季成長1個百分點、年成長6個百分點。

威鋒前三季營業收入24.21億元，年成長70%，累計淨利6.32億元、年成長170%，每股盈餘9.38元，毛利率為53%，相較去年同期成長4個百分點。

展望第四季，陳鴻文表示，以現在訂單狀況，會有很不錯的成長，第四季會比第三季好，但不會是超大幅度的成長以歷史經驗來說，往往10月是營收高峰，但目前沒有看到這狀況。

至於2022年，陳鴻文表示，明年產品組合持續改變，新產品貢獻度會有相當程度，USB 3.0的5G轉換10G也會明顯增加，整個成長趨勢將持續。

產能問題上，陳鴻文表示，威鋒和台積電的合作關係將近30年，在產能吃緊的狀況下，台積電的力挺可說是有目共睹，相對業界來說，威鋒得到相對好的支持。以後續USB4產品部分，多採用的是先進製程，是目前晶圓廠積極擴產的部分，故在產能上比較不用太擔心。另外，面對台積電漲價，他認為，其實不見得是壞事，可以讓客人接受、正視漲價問題，也可以淘汰掉OverBooking(重複下單)，對於真正需要產能的威鋒來說，反而是一件好事。

至於威鋒領先業界的USB4部分，威鋒現在USB4產品已經進入可以量產階段，目前開始小量生產，正式量產時間會在本季，現在也陸續有訂單出現，其儘管成本較高，但單價也為以往的5~6倍，有利於ASP貢獻，威鋒挾走在產業的領先地位，明年已經有相當數量的準備，但實際數字公司尚未透露。

談到近期熱門的元宇宙題材，陳鴻文表示，元宇宙就是AR/VR的延伸，宏達電(2498)也都有用到威鋒的晶片產品。