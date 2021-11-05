1名網友日前在網路自爆與繼母發生感情，他說繼母因為與他有著「類似遭遇」，就是遭到他的父親家暴，繼母某日向他求救後，2人因此同病相憐，最後發生情感，他說繼母因為一直沒有懷孕，父親對她更壞，最後2人甚至討論到離婚，換他與繼母交往；離譜際遇讓網友看傻眼，問說「你認得清同情心與愛情的差別嗎？」

該名網友在「匿名公社」發文表示，他讀大三時父親再娶，繼母比他大10歲，2人本來沒什麼交集，直到某天對方跟他說遭到父親家暴，問他該怎麼辦，他因為小時候也有相同經歷，自然而然對繼母產生「同病相憐」感覺，並不斷透過訊息安慰對方，「隨著和她互動越來越多後，發現彼此很聊得來，有時會在半夜一聊好幾個小時，久了也就自然而然相愛了」。

網友自爆與繼母發生感情，他說繼母因為與他有著「類似遭遇」，就是遭到他的父親家暴，繼母某日向他求救後，2人因此同病相憐，最後發生情感。（翻攝自「匿名公社」）

該網友說，2人並無發生關係，不過繼母因為遲遲未懷孕，他的父親對待對方越來越差、更常動手，他也不斷勸說2人離婚，日前他與繼母再次聊到在一起的可能性，「她說她不想害我，也不想傷害我和父親的感情，之後我們都哭了，我應該怎麼做才好？」

其他網友則留言說，「我覺得交往ok，但該在離婚後，另外家暴該報警」、「你父親都打你繼母了，你這個做兒子難道不用床上對繼母表示點歉意嗎」、「可能是你憐憫之心，自己認清楚什麼是愛」、「你爸不是希望她懷孕嗎？就讓她懷孕啊」、「送頂綠帽給你爸戴」。