依世界展望會最新報告指出，疫情造成糧價飆漲，加劇全球飢餓危機，目前每天因飢餓死亡的人數，已超越每日新冠肺炎死亡病例，兒童尤其首當其衝，而南蘇丹、敘利亞等脆弱國家的衝擊最大；報告指出，美國人平均只需工作1小時就買得起米、雞蛋等10項基本食材，南蘇丹人卻必須工作8天，才買得起一餐所需的食物。

世界展望會最新報告指出，疫情造成糧價飆漲，加劇全球飢餓危機。（展望會提供／林良齊台北傳真）

《糧價衝擊》報告顯示，當糧價飆漲，各國經濟活動又因封城而減少，造成失業率上升與個人薪資下滑，家庭能用來購買食物的錢相對減少，全球飢餓與營養不良人數就持續增加。平均每分鐘約有11人因急性營養不良死亡，超過每分鐘因新冠肺炎而死亡的7人。世界展望會在糧荒地區設立營養中心，工作人員用尺量測兒童的手臂圍，來了解他們營養不良的程度，並提供營養補充品，因為嚴重營養不良除了影響發育，也可能為孩子的智力發展帶來某程度的損害，需要及時治療。

報告也指出，兒童在飢餓危機中首當其衝，相較於成人，孩子更需要營養，也更容易因營養不良或飢餓相關疾病而過世。國際世界展望會總裁安德魯．莫利表示，全球糧價飆漲，有可能使1400萬名兒童面臨他們本不該遭遇的急性營養不良或發育不良，這些孩子因此無法充分發揮潛能。

台灣世界展望會透過飢餓三十募款，在南蘇丹、索馬利亞、阿富汗、敘利亞等脆弱地區進行糧食援助與兒童營養治療，搶救生命岌岌可危的孩子。同時匯聚台灣資助人的愛心，於烏干達、衣索比亞、瓜地馬拉等受氣候變遷影響、糧食產量不足的國家，推動健康營養與糧食保障方案，培訓家庭為孩子預備營養餐食，並逐步提升社區的作物產量。捐款可洽台灣世界展望會官網。