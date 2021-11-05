嘉義市10月30、31日連續兩天，普發2000元振興消費金，發放率高達84％，今天開始第二階段發放作業，可於指定時段至聯合里辦公處，或利用線上轉帳匯款等方式領取，嘉義市長黃敏惠中午與媽媽前往領取呼籲市民「快來領」。

黃敏惠說，上周末連續2天嘉義市發給每位市民2000元振興消費金，初步統計約發放4億4000萬元，目前尚有16％的民眾尚未領取，開放11月每周五、六可於指定時間到聯合里辦公處領取，或線上轉帳匯款。

黃敏惠說，自己無法依通知單上的時段前往發放所，於是今天帶著媽媽一起到戶籍地所屬的聯合里辦公處領取，親身體驗過領取過程，迅速又便捷，真的很謝謝同仁的付出與努力，呼籲市民朋友要在地消費，「拿出來花、拿出來用」，帶動嘉義市地方經濟。

民政處表示，11月的每周五及周六，上午9時至中午12時、下午2時至5時，民眾可備妥通知單及相關證件前往戶籍地所屬得聯合里辦公處領取，也可以下載填寫轉帳申請表後送戶籍地戶政事務所提出申請，預計12月20日後將消費金撥款入帳。消費金發放作業至11月27日止，若逾期未領取或申請轉帳者，視同放棄，將不再發給。