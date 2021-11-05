台中市府推動「美樂地計畫」及「燙平專案」，打造幸福宜居城，規畫3場「台中道路平直順-親子FUN玩美樂地」舞台活動，邀請YOYO家族攜手台中城市吉祥物石虎家族，還有小青蛙劇團及多元的音樂演出，帶領大家認識台中的美好。

首場14日在圓滿戶外劇場登場，第2、3場則於28日在大墩文化中心演講廳，採線上報名，首場即日起受理報名，歡迎大小朋友踴躍參加，共度愉快周日時光。

新聞局表示，台中城市吉祥物石虎家族和歐米馬一直是民眾的好朋友，為讓孩子度過充實又有趣的周末好時光，市府舉辦3場吉祥物粉絲見面會。

這次攜手YOYO家族的月亮姐姐、羚羊哥哥、草莓姐姐、浣熊哥哥、YOYOMAN、星星哥哥、KIWI姐姐、梅花鹿哥哥、柳丁哥哥、蔓越莓姐姐等，跟大家一起唱唱跳跳共度周日時光，還有深受小朋友歡迎的小青蛙劇團跟燙平小英雄一起演出短劇。

新聞局指出，「美樂地計畫」導入「共融公園」與「陽光公廁」為主軸，已新闢及改善破百座共融公園及兒童遊戲場，民眾滿意度近9成，市府設計階段均邀請專家學者與團體參與，未來將持續傾聽民意，共融遊具優化升級，增加更多休憩景點，讓台中的公園更好玩、更友善。

「燙平專案」持續燙出條條幸福路，在建設局及施工團隊努力下，燙平突破千條，長度於今年10月突破400公里，尤其台灣大道燙平專案，將持續延伸至台中車站，一次解決台灣大道機慢車道不平的問題。