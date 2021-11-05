新北地檢署今天指出，網紅「小玉」涉利用換臉技術移花接木製成性愛影片案，偵辦檢察官曾再度傳喚「小玉」、被害人釐清案情，目前仍整理卷證，偵查終結後會視情形向外說明。

網紅「小玉（朱姓男子）」涉嫌去年7月起利用網路AI Deepfake（人工智慧換臉）技術，將知名人物雞排妹、高嘉瑜等人頭像移花接木製成性愛影片，造成百人受害，不法所得逾新台幣逾千萬元。

警政署刑事警察局10月17日循線逮捕送辦，檢方原諭令50萬元交保，但「小玉」財產及犯罪所得已被查扣，無法交付保釋金，檢察官降保改以30萬元交保。

新北地檢署襄閱主任檢察官聶眾今天接受中央社記者電話訪問表示，「小玉變臉案」目前目前正由檢察官積極偵辦中；檢察官日前再度傳喚「小玉」、相關告訴人或被害人到庭詢問及釐清相關事項。

至於「小玉」在偵查庭中的態度，檢方指出，相關訊問內容不方便公開，目前檢察官正積極整理相關卷證，等偵查終結後，會視情形向外界說明。