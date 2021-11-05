「台中市數位轉型創新力輔導計畫」，集結10名產、學界專家組成企業診斷團，針對參加計畫的31家廠商進行密集訪視。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

新冠疫情衝擊為全球產業前景帶來變數，企業面臨改變生產、銷售模式的十字路口，為協助在地企業掌握快速變動的市場趨勢，中市府推動「台中市數位轉型創新力輔導計畫」，集結10名產、學界專家組成企業診斷團，針對參加計畫的31家廠商進行密集訪視。

5日舉行遴選會議決定廠商導入數位轉型模式，並宣告計畫正式邁入第三階段，讓數位轉型實質助益企業成長。

經發局長張峯源表示，參與計畫31家廠商，產業類型橫跨製造業、資訊通訊業及服務業等，業者提出的轉型構想經委員診斷都相當具有可行性，例如宜達印刷藉由優化變溫油墨數位調色提升品質，並藉由領先油墨配方進一步開發創新產品投產。

擁有十餘年專業技術的雷射雕刻設備廠商佑昇雷射，計畫將高能量、高熱量且較具汙染性雷射，轉換為無汙染、環保、不會產生二次汙染源的雷射執行有機體汽化。

此外，歐士有限公司將創意理念帶進企業禮品中，創新文具產品及建立數位品牌行銷，創造全新商機與市場。

榮獲小巨人獎的龍進自動機械主要製造電子半導體相關的機械設備及耗材，規劃進行生產模式優化、可視化，解決公司根本問題，改善體質提升公司整體營運管理，台中企業不論傳統產業或是新創公司皆對數位轉型需求殷切，展現台中產業豐沛的創意與企圖心。

經發局指出，計畫第一階段數位轉型課程及專家企業診斷8月順利結束，以32小時扎實數位轉型課程，為廠商打底轉型基礎知識及實作應用資訊，第二階段二次企業診斷服務也已於今年10月全數完成。

遴選會議由市府與診斷委員共同選出適合申請中央資源及導入數位轉型的業者，將選出至少5家輔導「導入數位轉型」進行整體規劃、資源整合及方案建構、及選出至少10家輔導「申請中央資源」，協助申請書撰寫及送件。

市府將透過企業需求、資源等面向綜合評估，為企業打造量身訂做的數位轉型模式，盼透過計畫促使台中市中小企業扮演「後廠」產業升級樞紐，帶動台中經濟與就業成長。