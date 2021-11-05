工業電腦大廠研華(2395)公布2021年10月自結合併營收50.1億元，雖較9月54.9億元新高減少8.73％、仍較去年同期38.32億元成長達30.74％，改寫同期新高。累計前10月合併營收478.88億元，較去年同期421.72億元成長達13.55％，續創同期新高。

研華表示，10月各區域市場營收均強勁成長，以北美、南韓、台灣市場表現最強勁，分別年增達63％、51％及49％，北美市場亦恢復成長、年增6％，歐洲及中國大陸市場亦維持雙位數成長動能。

以各事業群營收觀察，10月以嵌入式物聯網平台（EIoT）、工業物聯網（IIoT）事業群及綜合服務事業（AS+）表現最佳，分別年增達59％、32％及31％，應用電腦事業群（ACG）成長力道逐步加速，10月營收年增達20％。

而研華前10月各區域營收，則以中國大陸及新興市場表現最強勁，分別年增達35％、46％，北美、歐洲、台灣及南韓等主力市場亦同步繳出雙位數成長。

各事業群表現方面，前10月則以工業物聯網（IIoT）、服務物聯網事業群（SIoT）及綜合服務事業（AS+）表現最佳，分別年增達34％、27％及28％。應用電腦事業群（ACG）營收雖仍年減5％，但衰退幅度已逐步收斂。

接單方面，研華10月接單出貨比值（B/B Ratio）為1.38，累計前10月為1.53，仍呈現市場需求大於供給狀況。研華先前法說時指出，更多客戶願意下長單和提前預訂，以提高未來訂單交貨率，目前重複下單比例低於20％。

研華日前法說預期，在假設平均匯率27.9元狀況下，預期第四季合併營收將落於5.3～5.5億美元（約新台幣147.87～153.45億元），約季減1～4.6％，主因零組件缺料可能導致4～5千萬美元訂單遞延至明年出貨。毛利率估持穩36.5～38.5％區間，營益率亦持穩16～18％區間。

不過，研華指出歐美市場各應用需求復甦均相當明確，追趕幅度媲美提早2季復甦的中國大陸，而中國大陸亦維持成長態勢，對明年營運展望維持樂觀，預期貢獻近7成的三大市場均可望持續成長，明年營收成長初步目標達14～16％。