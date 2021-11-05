華孚(6235)10月份自結合併營收為新台幣2.6億元，較9月份的2.26億元增加15.20%；相較於去年同期的1.98億元增加31.21%。累計合併營收1至10月底初估為22.18億元，較去年同期的15.27億元增加約45.31%。

華孚在9月宣布擬在不超過美金2500萬元，透過海外子公司間接對大陸投資馬鞍山二廠。去年華孚投資馬鞍山一廠的一期和二期之生產用地已有152畝，本周再通過取128畝二廠用地為新事業超前部署，合計於馬鞍山生產據點的占地達280畝，總投資金額近新台幣14億元。

對華孚而言，今年問題出在需求遞延並非訂單。而造成需求遞延，主要就是客戶的車用晶片缺貨。客戶目前給的展望都很樂觀，但追料(車用晶片)不確定因素會影響實際的出貨。目前華孚營收有85%是來自於車用，其他15%則是3C相關。

華孚於馬鞍山市再建立二廠新生產據點，預計取得生產用地共128畝，計畫於2022年4月開始動工建設，同年12月廠房陸續竣工。將因應未來新能源汽車市場需求。華孚主要提供車用資訊娛樂系統(IVI)、數位儀表板、中央顯示器等。