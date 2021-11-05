民進黨團：三接蓋桃園，馬英九任內決定。民進黨提供

年底四大公投案，針對藻礁公投部分，民進黨立院黨團今記者會，拿出2015年的公文指出，當初決定三接蓋在桃園，是前總統馬英九任內所決定。「為什麼現在卻站在另一個立場反對天然氣？」

黨團幹事長劉世芳今拿出行政院2015年9月4日的公文指出，當時的行政院長是毛治國，公文中同意台灣中油公司天然氣三接投資計畫，也就是說當時國民黨的總統、行政院長和國發會都同意，國民黨是雙重標準看待能源轉型。

而且面積達232公頃，民進黨執政後重新檢討縮小到23公頃，國民黨是雙重標準看待能源轉型。

副幹事長黃世杰指出，2015年8月28日國發會發函到行政院的公文指出，核定了232公頃工業區用地和32公頃港區用地，國民黨執政核定的計畫中，工業區和工業港都直接蓋在藻礁岸上，還有很多座儲氣槽。

他說，政黨輪替後民進黨政府重新檢討，納入環保的觀念和保護海岸生態的想法，才會在2018年由當時的行政院長賴清德重新召開環差審查，決議將232公頃縮減到23公頃，避開殼狀珊瑚藻和柴山多杯孔珊瑚分布區域，縮減儲氣槽規模，並把工業港從岸邊外推到海上；這次公投成案後，民進黨再度檢討。

民進黨立委鄭運鵬表示，第三接收站從公文影印本可看出，都在國民黨執政時期處理，該計畫1995年就存在，2005年馬英九執政最後一年核定232公頃開發案，國民黨執政時期填了23公頃的地，民進黨方案把本來國民黨還要填的地往海上外移，希望對藻礁和海流影響更少。