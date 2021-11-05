安永（EY）聯合會計師事務所4日舉辦「安永新世代寰宇領袖菁英會線上沙龍雅聚」，剖析企業傳承與創新議題，家族企業也能用內部創業、併購、引進外部策略投資人等方式刺激企業成長。

安永聯合會計師事務所家族辦公室負責人林志翔執業會計師表示，除了企業可運用內部創業制度激發員工之外，家族企業也能透過併購手段以取得新的商業模式、核心技術或人才，促進家族事業轉型升級。

而家族企業也可引進外部策略性投資人，例如創投或私募股權基金，挹注新的資金、通路、人才以及制度導入等，協助家族企業再造競爭力。

另外，家族企業藉由家族憲章、家族閉鎖性控股公司、家族私募股權基金等工具，激勵家族成員到外部開疆闢土，成立或投資新事業，擴大家族事業版圖，活化家族資本並分散風險，為家族開創第二、第三成長曲線。

林志翔指出，家族企業也可設計股權獎酬工具或運用特別股的設計，吸引外部專業人才加入家族企業或留任企業優秀人才，為家族企業創造更大的價值。

國立政治大學商學院副院長暨經營管理碩士學程執行長邱奕嘉舉中國家電製造龍頭海爾集團為例，分享如何透過創新模式來激發組織內部的創業精神。

2005年時，海爾集團因規模逐漸壯大出現「大企業通病」，因此海爾創辦人張瑞敏陸續提出創新模式，首先提出「人單合一」建立新興管理模式，「人」指的是員工，「單」指的是顧客或用戶，實現以用戶為中心的商業模式，並陸續做出顛覆性改革。

以海爾開發平台企業、提供個人化的用戶體驗、鼓勵員工創業共三個願景來改造公司，由平台主、小微主和創客此三類人組成新的組織結構，三者間不存在傳統的組織和指揮關係，可以相互選擇按照市場規則互相配合或要與外部組織合作。

除了透過海爾案例的分享，指出組織設計在內部創業所扮演的角色外，邱奕嘉亦指出，在面對多變的環境，企業應該要採用實驗的精神，去探索未來發展策略，並且用實驗的方法檢討與驗證，結合實驗探索與驗證學習，迅速迭代商業模式。此外，企業可定期檢討策略相關KPI，可避免過多KPI造成管理僵化，以發揮管理聚焦效果。