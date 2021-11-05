清華大學前校長劉炯朗去年辭世，聯電5日宣布將捐贈國立清華大學整修現有資電館，並更名為「劉炯朗館」，以感念劉前校長多年來對聯電的卓越貢獻。在捐贈儀式上，由清大校長賀陳弘與聯電董事長洪嘉聰代表進行捐贈，雙方希望透過以他為名的展館，讓劉前校長的精神永遠在清華校園傳承延續。

洪嘉聰表示，劉炯朗與聯電有很深的歷史淵源，自2006年起即擔任第十至第十三屆獨立董事及第十四屆董事共15年，對董事會治理貢獻良多。為感念多年來對聯電經營決策的指導與付出，聯電決定捐款劉前校長一生奉獻的教育場域清華大學，希望透過「劉炯朗館」的設立，讓新一代的年輕學子們，也能感受他言談充滿睿智兼寬容的教育家風範。

賀陳弘表示，清華師生最喜愛的劉炯朗前校長去年11月7日離開了我們，聯電在他逝世周年前夕捐贈劉炯朗館，深具意義。劉炯朗是傑出的科學家，著書立說，學術成就得到國際肯定；他是教育家，即使學生犯了大錯，也永遠關愛學生；他開募款風氣之先，從此清華引進許多大尺度的企業捐款。他是所有大學校長的典範，是立言、立德、立功三不朽的校長！