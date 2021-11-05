大陸打擊洗錢犯罪開啟新戰場。河南警方近日破獲大陸首宗利用數位人民幣洗錢的犯罪案，在福建省抓獲集團成員11人。

香港經濟日報報導，9月中旬，河南省新密市發生一起電信網路詐騙案件，民眾屈某接到一陌生電話，稱其網購的物品存在質量問題，準備以3倍的價格對其進行補償。屈某按照對方的提示，被對方以驗證身份的名義要求轉帳多筆，共計人民幣（下同）20餘萬元，之後屈某意識到被騙。

新密市公安局刑偵大隊追蹤調查，發現多筆款項均流向一個特定電子錢包，但該錢包的交易模式不同於以往的網路支付，之後查明該電子錢包內的資金屬於數位人民幣，並查到福建一嫌疑人林某。

隨後，新密市公安局刑偵大隊偵查員在福建省相繼抓獲林某等涉案嫌疑人11人。

經審得知，該洗錢犯罪集團為了非法獲利，為藏匿在柬埔寨的境外詐騙集團通過數位人民幣方式進行洗錢，以幫助詐騙集團逃避公安機關的查處打擊。目前，涉案嫌疑人已被新密市公安局依法刑事拘留，案件正在進一步辦理當中。

在近日舉辦的香港「金融科技周」活動上，中國人民銀行數字貨幣研究所所長穆長春介紹稱，截至2021年10月22日，已累計開設數位人民幣個人錢包1.4億個，企業錢包1000萬個，累計交易1.5億筆，交易額近620億元。目前，共有155萬商戶可支持數位人民幣錢包，包括公用事業支付、餐飲服務、交通出行、購物和政務服務等方面。

穆長春還指出，在正式推出數位人民幣前，仍需解決三大挑戰，包括加強建設受理環境、完善風險管理機制與健全「數幣」監管框架。同時，他表示，在數位人民幣設計研發過程中，始終將打擊洗錢、電信詐騙等非法犯罪行為放在首位。