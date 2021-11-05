外傳大陸正在研究針對「台獨」分子的懲戒措施，國台辦發言人朱鳳蓮5日證實，其中點名行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮等人，禁止其與家人進入大陸與港、澳兩地，且關聯機構與金主也絕不允許在大陸謀利。

朱鳳蓮應詢表示，一段時期以來，蘇貞昌、立法院長游錫堃、吳釗燮等極少數「台獨」頑固分子極力煽動兩岸對立、惡意攻擊誣衊大陸、謀獨言行惡劣、勾連外部勢力分裂國家，嚴重破壞兩岸關係，嚴重危害台海和平穩定，嚴重損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益。

她指出，大陸方面依法對清單在列的上述「台獨」頑固分子實施懲戒，禁止其本人及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，以及採取其它必要的懲戒措施。

朱鳳蓮說，正告此類台獨頑固分子，凡是數典忘祖、背叛祖國、分裂國家的人，從來沒有好下場，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判。大陸方面將依法對台獨頑固分子追究刑事責任，終身有效。