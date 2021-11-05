中央與地方對蓋社會住宅步調有不同看法，內政部次長花敬群表示，照顧青年、照顧弱勢的居住是中央與地方政府應該勇敢承擔的重大政策方向，蓋社會住宅確實辛苦、不容易，踏出第一步再繼續往前踏，累積的成績就會出來。

花敬群也指出，任何一個政策只要堅持下去把政府該有的戰力勇敢拿出來，其實人民會有感，人民有感才是政府最大的期待，確實有些問題值得滾動檢討，但就像龜兔賽跑的故事，走得慢、認真地往前走，會比兔子更快到達目標。

這次高雄城中城大樓大火之後，災民的安置，高雄市的包租代管公會透過社會住宅包租代管非常有效率滿足災民長期居住的安置，這就是透過社會住宅體系底下的都市韌性提升系統。

花敬群認為，這跟一個政府、一個城市蓋下水道、蓋馬路、蓋捷運都是一樣的道理，都不容易都很辛苦，但是就是一步一步地往前做，累積出民眾需要的成果，都不需要停止下來，中央也願意與地方攜手合作，讓市民有感才是政府的責任。

至於台北市長柯文哲提出蓋社宅要停看聽，還要設數量門檻，花敬群表示，連我們自己做的過程都會急，因為困難蠻多的，有時候會忍不住抱怨、忍不住想停下來休息，但社宅逐步呈現的成果也告訴大家，一旦推出新的社宅，民眾申請的踴躍程度也讓大家感動，讓大家知道自己做的是對的事情。