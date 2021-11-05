百萬YouTuber理科太太和丈夫理科先生驚爆協議離婚，理由是丈夫拒絕返台，甚至不願對出現裂痕的婚姻雙向溝通，讓她心灰意冷決定放棄這段婚姻，對此，網紅廣告小妹點出關鍵點，強調「以他的工作性質，非必要性因素請長假，可能會導致工作不保」。

廣告小妹表示檯面上男方拒絕回台看妻兒、錯過兒子生日，還不願意協調溝通，感覺相當無情，但由於他在美國醫院任職藥師，若非必要性因素請長假，可能導致工作不保，加上台灣「14+7防疫政策」令想回台灣的人卻步。此外，他的工作性質無法遠端，身為重度憂鬱症患者，要維持穩定工作本就不易，因此以工作為優先考量，是可以被理解，強調「這不是無情，是無奈」。

廣告小妹認為理科太太待在台灣此舒適圈，對於事業、健康、情感都屬正向，如果理科先生辭掉美國工作，飛來台灣陪伴孩子、支持太太事業再創高峰，或許是更明智的選擇，但明智不等於願意，若角色對調換做是我們，在成為擁有穩定的工作的專業人士時，加上父母也在身邊，豈能輕易捨棄身邊一切，因此無論成全自己還是捨棄自我，都是兩難。

「理科先生」John今(5日)婚變後首度發聲，表示想幫兒子做南瓜燈，即使今年兒子可能不會玩「給糖或搗蛋」遊戲，還是想先學會雕刻南瓜，言語中充滿濃濃父愛，不過卻未提及理科太太和離婚一事。