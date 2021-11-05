39歲女星謝忻走出和阿翔的婚外情風波，除了積極健身維持身材，專心在演藝工作上，她也開始斜槓當音樂老師，卻因為學生偷懶忍不住情緒失控，不但特別拍影片怒罵，還在健身房狂摔球，徹底暴走的畫面曝光，讓網友都看傻了眼。

謝忻5日曬出她在健身房的影片，然而她沒有在鍛鍊身體，反而不斷怒吼和衰彈力球，她怒吼的聲音大到整個空間都能聽得見，「為什麼不練琴，為什麼月四個月都不練琴，不練琴就去上體育班啊，再不練琴換老師啊，不然你去找別人教嘛，對不起，是我的錯，我發洩完了」。

謝忻也在內文說道：「運動是最有效率的發洩」，並驕傲自己的腹肌依然還在，她在留言區補充，自己不斷大喊「為什麼不練琴」，整個健身房都聽到了，「今天我運動得很認真」，超激動的反應引來不少粉絲笑虧，「鋼琴：我當時害怕極了」、「地裂了」、「壓力太大」、「這位老師壓力很大」。

事實上，謝忻前陣子才在抱怨，她每個禮拜二早上都會去學校教琴，一口氣連教4小時，連續4個學生，「但八點的第一位學生就給了我一記當頭棒喝，整整一個禮拜，沒有練習，完全沒有練習」，透露這樣的行為讓她十分沮喪，也因此才需要運動來好好發洩情緒。