台中二選區立委補選國民黨徵召人選引起關注，國民黨主席朱立倫3日參加彰化縣國民黨部主委布達典禮，針對媒體提問顏寬恒部分已確定了嗎？有公布時間表嗎？朱立倫表示，中二選區，在最後登記以前，國民黨一定會推出最強候選人，尊重在地，希望用在地力量打贏這場選戰。

朱立倫表示，台中二選區的人選尊重在地，希望在地團結起來，最後用在地的力量打贏這場選戰，對於何時明確公布？朱立倫強調，在登記以前，會把在地力量會整合起來。