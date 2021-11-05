中二選區國民黨徵召顏寬恒？朱立倫：一定推出最強候選人 16:072021/11/05 中時 吳敏菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨主席朱立倫表示，中二選區，在最後登記以前，國民黨一定會推出最強候選人。（吳敏菁攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中二選區立委補選國民黨徵召人選引起關注，國民黨主席朱立倫3日參加彰化縣國民黨部主委布達典禮，針對媒體提問顏寬恒部分已確定了嗎？有公布時間表嗎？朱立倫表示，中二選區，在最後登記以前，國民黨一定會推出最強候選人，尊重在地，希望用在地力量打贏這場選戰。 朱立倫表示，台中二選區的人選尊重在地，希望在地團結起來，最後用在地的力量打贏這場選戰，對於何時明確公布？朱立倫強調，在登記以前，會把在地力量會整合起來。 國民黨公投街講會找韓國瑜？朱立倫回應了 蔡習會有眉目？蘇貞昌駁斥：總統沒有說她要去 #在地 #朱立倫 #中二選區 #國民黨 #顏寬恒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2022誰來做老大》桃園市議員國民兩黨戰一群小黨 選情出乎意料 04:102021/11/05 焦點要聞 陳朝平快評》當兩岸開戰 誰最先開溜 09:412021/11/05 快評 名家觀點》張家棟：別把中國陸地國界法理解歪了 11:372021/11/05 兩岸 員警愛看尋人節目 三心二意成達人 04:102021/11/05 地方新聞 環團踢爆沒斷氣 大潭新機組提前三接啟用 04:102021/11/05 焦點要聞 朱立倫斗六街講 開轟：當年就是蔡英文說「美牛是毒牛」 11:462021/11/05 政治 林靜儀疫苗救濟請假王 藍委轟尸位素餐 04:102021/11/05 政治要聞 20場公投意見發表會時程公布 正反代表名單完整曝光 10:472021/11/05 政治 日本外相人選存變數 首相岸田暫兼 04:102021/11/05 國際大事 李旼快評》蔡英文欽定六都人選的背後 09:272021/11/05 快評 通膨加劇 朱立倫批蔡政府還在搞政治 04:102021/11/05 財經焦點 政治熱門新聞 決戰12／18四大公投 最新民調結果出爐 - 政治 公投最新民調出爐 這數據竟只有「8％」 他嚇死網友也傻了 - 政治 傳向美申請政治庇護？彭文正回應了 - 政治 這件事曝光 郭正亮：民進黨台中補選恐少掉幾千票 - 政治 蔡英文六都人選一把抓 黃暐瀚示警藍營「這一都」要小心了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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