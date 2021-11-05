台灣一名56歲婦女先前出現泌尿道感染問題，甚至尿出血尿，嚇得她趕緊至醫院檢查，但吃抗生素康復沒多久，症狀又再次出現，感染狀況過於頻繁，讓醫師驚覺不對勁，因此要求婦人的丈夫一起來看診，才發現對方的包莖內藏陳年環狀結石。

亞洲大學附屬醫院泌尿科醫師邱鴻傑在《醫師好辣》節目分享，一名56歲婦人先前因泌尿道感染、膀胱感染，出現血尿、頻尿、解尿疼痛等問題，嚇得趕緊就醫，醫師最先都是照慣例開抗生素治療，豈料婦人不到1個月後，又出現同樣病狀。

由於泌尿道感染頻繁，讓醫師試圖查明原因，檢查後並未發現結石，婦人生活習慣正常，每天飲水超過2000c.c.、沒有憋尿習慣，也很重視私密部位的清潔，與丈夫進行性行為前後都會清洗外陰部，確認沒有感染因素後，便又開抗生素給她服用，但婦人卻在短短半年內，因泌尿道感染反覆進出門診5次。

邱鴻傑醫師感覺不對勁，擔心問題可能出在婦人的丈夫身上，因此強烈要求婦人帶丈夫來檢查，醫師進行理學檢查後，發現60歲人夫外生殖器呈現包莖，而且前方洞口超小，由此可知，他在進行性行為時，龜頭根本不可能露出，人夫以為此為正常現象，還不以為意地說「我都生2個小孩了」。

邱鴻傑醫師提到，觸診時發現男子冠狀溝一圈有微小硬塊，由於他呈現包莖狀態，因此平時根本也不會洗到裡面，而這些小硬塊就是包皮垢陳年累積的結石，已經多到排列成環狀，「代表生殖器與包皮之間，其實都是積年累月的汙垢」，因此與伴侶發生關係時，就容易使對方發生感染，丈夫經過手術後，清出10至20顆結石。

而清完結石後，男性下體就會變得很敏感，邱鴻傑醫師解釋，所以他在患者手術前都會先提醒，告知生殖器有1至2個月角質化期，過去他也曾遇到一名老翁，陰莖因長年被包住，出現反覆性發炎，甚至引發陰莖癌，最終必須切除部分龜頭。