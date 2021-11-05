西螺鎮廣興宮三山國王廟日前半夜失火，消防人員凌晨２點漏夜搶救。（資料照片）

西螺鎮廣興宮三山國王廟日前凌晨失火，297年歷史的3尊神像遭火吻，全縣這2年來發生8案寺廟火警，縣議員建議該局能否幫所有寺廟安裝「住宅用火災警報器」。消防局長林文山表示，寺廟自行採購「偵溫式」警報器較合適，若縣內住宅裝設率達9成了，會考慮為寺廟安裝。

雲林縣20鄉鎮共803座寺廟，數量前5名為斗六市95座、虎尾鎮66座、斗南鎮56座、西螺鎮55座、古坑鄉54座。

縣議員李明哲今（5日）質詢消防局，以西螺廣興宮使用燭火不慎引發火警為例，297年歷史的巾山、明山、獨山國王神尊被燒傷，對文化資產而言是損失，民眾也感到頓失依靠覺，消防局可否也把寺廟列為住警器安裝對象？

林文山指出，自2019年迄今全縣發生8起宮廟火災，斗六市、元長鄉、大埤鄉、西螺鎮、四湖鄉都發生過，起因大多是電線老舊、使用燭火不慎，有些神桌被燒毀，西螺廣興宮算是災情嚴重。

林文山說，雲林縣的住警器原本安裝率不高，這2年動員警消、義消、志工、宣導隊人力針對低收入戶、中低收入戶、獨居老人、身心障礙者家庭、家有6歲以下兒童安裝，安裝率已達77.93％。

他表示，考量這兩年來發生8起宮廟火警，若全縣住警器裝設率達9成，會把宗教場所列為裝設對象，不過目前安裝的住警器都是「偵煙式」，比較不適合宮廟，燃香煙霧可能會引起誤報，建議宮廟若有預算可自行購買偵溫式警報器。

林文山強調，消防局每年都會針對古蹟廟宇舉行消防演練，古蹟不適合噴水，大多教導廟方人員使用滅火器，未來會再加強宣導。